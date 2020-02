Gualdo Tadino, il mitico Mirchetto sul gradino più alto del podio: medaglia d'oro a Città di Castello

Una medaglia d'oro per il mitico "Mirchetto". Ancora una volta Mirco Guidubaldi dimostra tutta la sua voglia di vivere e tutta la sua grinta conquistando il primo posto nella gara di nuoto, specialità Rana, con il tempo di 1'03"38 portando così la sua società, la Tarsina sul gradino più alto del podio. La gara si è svolta alla piscina comunale di Città di Castello nell'ambito campionato regionale di nuoto Fisdir (Federazione italiana sport disabilità intellettiva relazionale). Erano presenti le società del Tarsina Gualdo Tadino, della Pantera Umbertide, degli Amatori Nuoto Perugia ed i padroni di casa della Beata Margherita. Mirco Guidubaldi, per tutti a Gualdo Mirchetto, è un vero e proprio personaggio: non solo abile sportivo, ma anche appassionato portaiolo di Porta San Benedetto nell'ambito dei Giochi de le Porte e rappresentante dei ragazzi dei Germoglio.