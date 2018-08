Grifonissima, la prima edizione autunnale della storia: come iscriversi alla corsa

Domenica 23 settembre 2018, prima edizione “autunnale” nella storia dell’evento, si terrà la 38esima edizione della manifestazione podistica Grifonissima curata ed organizzata da UniCredit Circolo Dipendenti con la collaborazione della rete commerciale UniCredit della provincia di Perugia.

Grifonissima, che gode dell’ambito patrocinio del Comune di Perugia, costituisce un’occasione sportiva e sociale di elevatissima notorietà, profondamente radicata nella città di Perugia e nella Provincia, in cui studenti, famiglie, Istituzioni, Scuole, Enti di propaganda sportiva si uniscono in un ideale di sportività, di integrazione, di cultura, di rispetto ed attenzione per gli spazi del centro storico della città di Perugia. Il grande numero di iscritti e partecipanti ai percorsi competitivi e non competitivi fanno di questo evento uno dei più riusciti d’Italia.

Come consueto la manifestazione si articolerà in due percorsi (competitivo e non competitivo) con un partenza comune che avverrà da Corso Vannucci a Perugia, di fronte alla Sede di UniCredit, alle ore 9,30.Nella sezione competitiva, che si svolgerà sulla distanza di 9,5 Km all’interno del centro storico di Perugia, è confermato l’autorevole abbinamento al 14° Criterium Dipendenti Gruppo UniCredit, Trofeo “Luca Rosi”.

A partire dal 20 agosto sarà disponibile presso le agenzie UniCredit della provincia di Perugia il materiale pubblicitario, le t-shirt ufficiali Grifonissima e tutto il necessario per procedere alle iscrizioni alla manifestazione. Altre informazioni saranno disponibili nella pagina Grifonissima di Facebook ed all’indirizzo mail: circoloperugia@unicredit.eu.