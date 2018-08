Serie B - Calciomercato del Perugia. Quasi fatta per Iemmello, si tratta per Schenetti

E'destinato ad infiammarsi sempre di più quest'ultima settimana di mercato in casa Perugia. Sembra quasi conclusa, infatti, l'operazione per portare in biancorosso l'attaccante Pietro Iemmello del Benevento. Il giocatore desiderebbe venire al Grifo ma l'unico ostacolo resta l'ingaggio. Ancora troppo alto per la società biancorossa. In caso di arrivo di Iemmello se ne andrà Bonaiuto richiesto da Bucchi e comunque destinato a lasciare la società di Pian di Massiano.

Altre operazioni. Il Perugia tratta anche per cercare difesa e qualche pedina a centrocampo. Per la mediana piace molto Andrea Schenetti del Cittadella. Le ultime due stagioni sono state per lui quelle della consacrazione perchè si è rivelato sempre un giocatore fondamentale. Il Grifo tratta e l'operazione potrebbe andare a buon fine. Sul taccuino del club c'è anche il nome del difensore Simone Benedetti dell'Entella. Contatti aperti anche con lui. Non resta che attendere.