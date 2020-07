Golf, il ‘MercedesTrophy 2020’ arriva a Perugia

Dopo Carimate (Como) e Asiago (Vicenza), il circuito golfistico amatoriale internazionale ‘MercedesTrophy 2020’ fa tappa al Golf club Perugia, domenica 5 luglio, per la terza delle cinque gare in programma che culmineranno con il sesto appuntamento dedicato alla finale nazionale, all’Argentario Golf club (Grosseto).

A sfidarsi sul green di Santa Sabina ci saranno decine di golfisti che giocheranno secondo la formula 18 buche stableford 2 categorie. Premi per il primo, secondo e terzo netto di categoria, e per il primo della categorie Lordo, Senior e Lady, oltre ad un premio riservato al primo netto della categoria cliente Mercedes-Benz. La gara infatti, coniuga da sempre passione per il golf e per i motori, in particolare per le vetture della casa automobilistica della Stella. Re di questa terza tappa, dunque, sarà la versione più ‘green’ tra quelle firmate Mercedes-Amg: il nuovo Gle 53 4matic+ Eq-Boost Coupè, espressione dinamica e sportiva del modello più rappresentativo della gamma suv firmata Mercedes-Benz.

Durante la giornata sarà possibile effettuare un test-drive a bordo degli ultimi modelli della Stella: il nuovo Gla, Glb, Eqc, il primo suv 100% elettrico, e il nuovo Gle Coupè.

“Il MercedesTrophy – spiegano gli organizzatori – ogni anno richiama sul green oltre 65 mila giocatori provenienti da oltre 60 Paesi del mondo. L’impegno della Stella nel golf risale agli anni Ottanta. Questo sport rappresenta, infatti, un eccezionale connubio di perfezione sportiva e incredibile fascino, valori in cui si identifica il marchio Mercedes-Benz, che privilegia gli sport coerenti con la propria tradizione e i suoi valori quali, ad esempio, il golf, l’equitazione e la Formula 1”.