Giro d'Italia 2018, la tappa da "leoni" con arrivo a Gualdo: tutte le iniziative e la magia della carovana

La tappa più lunga del giro d'italia 2018 passerà (il 15 maggio) anche per l'Umbria e approderà a Gualdo Tadino terra del mitico ciclista - negli anni d'oro - Leoni. Una frazione lunga ben 239 chilometri che avrà come partenza il comune abruzzese di Penne. L’evento, di richiamo mondiale, porterà in città tantissimi sportivi, visitatori e turisti che si recheranno in Umbria per questa occasione speciale.

Gualdo Tadino vivrà una competizione ed una manifestazione sportiva da record, che avrà il suo prologo con una serie di iniziative che si svolgeranno da metà marzo in avanti e che hanno visto e vedranno la collaborazione di Associazioni sportive, Associazioni culturali, Scuole, Commercianti, Ristoratori, Volontari, Cittadini, Personaggi di spicco del territorio e non solo. Un programma ricchissimo di eventi (fra teatro, sport, intrattenimento, musica, convegni, pedalate, concorsi, ecc.) quello proposto dal Comune di Gualdo Tadino ed organizzato dal Comitato di Tappa in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura che è stato svelato mercoledì 28 marzo presso la Sala della città della Rocca Flea di Gualdo Tadino.

“L’attesa sta finalmente per finire - ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti - a 101 anni dalla nascita della corsa ciclistica più bella ed importante del Mondo, il Giro d’Italia il prossimo 15 maggio arriverà anche a Gualdo Tadino! Sembrava impossibile che un giorno anche la nostra città potesse figurare nel novero delle città rosa, ma grazie al lavoro svolto in sinergia da un’intera comunità il sogno di ospitare i massimi campioni delle due ruote è divenuto realtà. Gualdo Tadino balzerà, così, in tutte le cronache giornalistiche internazionali e le immagini della nostra splendida città saranno trasmesse in Mondovisione nella tappa più lunga della kermesse: la Penne- Gualdo Tadino di 239 km. Una cosa mai successa nella nostra storia. Una grande opportunità per la città ed il territorio sotto il punto di vista sportivo, turistico, promozionale, che siamo riusciti ad ottenere con la forza e la passione che anima non solo chi è amante del ciclismo, disciplina in grado di offrire emozioni uniche, ma tutti coloro che amano lo sport in generale. Ci aspetta una competizione ed una manifestazione sportiva da record, che avrà il suo prologo con una serie di iniziative che si svolgeranno da metà marzo in avanti".

Per l’occasione è stato indetto il concorso “Vetrine Rosa”. Il concorso metterà in palio, per il negoziante che avrà allestito la vetrina a tema più bella, originale e significativa 1 premio speciale che sarà consegnato il prossimo 5 maggio in occasione della “Notte Rosa” che si terrà a Gualdo Tadino. Per facilitare la selezione delle vetrine migliori si chiede, una volta decorata la vetrina, di inviare la scheda adesione e le foto dell’opera all’indirizzo e-mail: girogualdo@gmail.com entro domenica 29 aprile.

