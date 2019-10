Le giovanissime rugbiste del Rugby Perugia Junior in gara domenica ad Ancona

E' vero, molti credono che il rugby sia uno sport prettamente maschile.

Non la pensano così, però, 10 ragazzine under 14 del club Rugby Perugia Junior che domenica 27 ottobre si recheranno ad Ancona per giocare la loro prima partita di campionato.

Nelle scorse settimane alcune di loro erano andate a giocare il Trofeo CONI a Crotone, l'olimpiade under 14 degli sport italiani, e avevano stupito tutti battendo squadre miste formate per lo più da maschietti.

Alla fine la medaglia d'oro vinta per la regione Umbria le ha rese fiere e consapevoli, alimentando il grande spirito di gruppo proprio di questa affascinante disciplina.

Un nuovo progetto ha preso quindi vita e sempre più il Rugby Perugia Junior, società che opera nel rugby in forma inclusiva (tra l'altro non si paga alcuna quota per allenarsi tutto l'anno) ha iniziato a ricercare nuove ragazze per poter iscrivere la squadra al campionato.

A giocare domenica ad Ancona ci saranno anche alcune giocatrici delle società di Orvieto, Gubbio e Pesaro, dove ci sono poche ma determinate ragazze e in poco tempo si è formata la squadra da 10 giocatrici. Tenacia e voglia di raggiungere il proprio traguardo, anzi in questo caso la meta, superano ogni parametro numerico.

La partita di domenica si svolgerà presso il Campo Palla Ovale "Nelson Mandela" di Ancona con inizio partite ore 11 e le squadre che sfideranno le ragazze del Rugby Perugia Junior saranno quelle di Ancona, San Benedetto del Tronto (AP) e Montegranaro (AP).