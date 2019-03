Ginnastica Ritmica. La Fortebraccio vicina all’impresa: per pochi punti è sfumata la serie A

Con la quarta prova di domenica scorsa a Ferrara si è chiuso il Campionato Nazionali di serie B 2019. Una gara straordinaria densa di adrenalina che ha coronato nel modo migliore il percorso della squadra perugina. Sembrava dovesse essere la gara più tranquilla per via dei nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione che la Fortebraccio aveva accumulato nelle tre gare precedenti ma le cenerentole della graduatoria sono entrate in pedana con la grinta giusta decise ad offrire il meglio del proprio repertorio nel tentativo di scalare la classifica ed i risultati non hanno tardato a venire.

Uno dietro l’altro si sono susseguiti ottimi esercizi per ottimi punteggi tanto che il vantaggio iniziale non è apparso più così tranquillizzante. Tensione alle stelle e concentrazione al massimo,le ragazze del team biancorosso si sono preparate al loro momento consce che nessuno mai molla fino alla fine. Poi ci ha pensato Vittoria Laliscia prima per la Fortebraccio a presentarsi in pedana con la fune. Esercizio perfetto,16.00 punti tondi da mettere nel carniere e messaggio chiaro alle compagne che si sono fatte trovare prontissime. Una ad una,un punteggio dietro l'altro hanno costruito una marcia perfetta che le ha condotte al quarto posto di giornata e ha scalare la classifica generale chiudendo quarte appena dietro al terzetto delle promosse in A2.

È stato un campionato magnifico che ha confermato la Fortebraccio ai massimi livelli della Ritmica nazionale e che pone basi solidissime per affrontare il Campionato 2020. Al termine della gara grande soddisfazione per le tecniche Svetlana Durdenevskaya e Laura Ferri e complimenti meritati per le ginnaste Vinti Rebecca,Laliscia Vittoria,Civicchioni Francesca,Barberini Tabatha e Salacca Laura in prestito dalla società Motto Viareggio.