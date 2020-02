Gaucci, Perugia saluta Luciano: messa in Duomo per l'ex patron

Perugia non poteva non dare il suo ultimo saluto a Luciano Gaucci, storico ex presidente del Grifo morto sabato 1 febbraio all'età di 81 anni. Il popolo biancorosso, come tanti protagonisti dell'epopea vissuta a cavallo tra gli anni '90 e il nuovo millennio, si stringeranno attorno ai figli Alessandro e Riccardo lunedì prossimo (10 febbraio, ore 18.45) nella cattedrale di San Lorenzo dove verrà officiata una messa in suffragio dell'ex patron.

Dall'ex segretario Ilvano Ercoli al fisioterapista Renzo Luchini, passando per i tecnici Ilario Gastagner, Giovanni Galeone e Serse Cosmi per finire con i tifosi di allora con quelli più giovani che lo hanno imparato a conoscere attraverso i racconti dei loro padri o grazie ai video ancora virali in rete con le performance di 'Lucianone': una folla è attesa in Duomo che verrà celebrata da don Mauro Angelini, cappellano del Grifo.