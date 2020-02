Materazzi: "Grazie Gaucci, dopo di te il nulla a Perugia"

Marco Materazzi, ex difensore di Perugia e Inter, è sconvolto per la morte di Luciano Gaucci. E con dolore ricorda il "suo"presidente, quello che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Un messaggio che ha lasciato su Twitter, condiviso e commentato da tutti i suoi follower: "Non sarò mai grato abbastanza a te e alla tua famiglia... Grazie di tutto. Dopo di te il NULLA a Perugia...". Quel "nulla" scritto in stampatello non è passato inosservato ai tifosi del Grifo.

Non ti sarò mai grato abbastanza a te e alla tua famiglia .........Grazie di tutto 🙏🤍❤️ Dopo di te il NULLA a Perugia .... #grifo #perugia #lucianogaucci #uragano pic.twitter.com/L8ZxaCf6Ix — Marco Materazzi (@iomatrix23) February 1, 2020

I tweet dei tifosi del Perugia si susseguono minuto dopo minuto. Alcuni sono in disaccordo con il campione del mondo a Berlino: "Perdi sempre un'occasione. Detto questo, ciao Luciano". Altri invece scrivono commossi riguardando la foto pubblicata da Materazzi. Lui in maglia azzurra insieme a Liverani mentre ricevono un riconoscimento proprio da Luciano Gaucci.