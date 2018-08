Super Leonardo Cenci non si ferma mai: sarà testimonial della gara podistica Barton Ten

Leonardo Cenci sarà testimonial della prima edizione della "Barton Ten", la corsa podistica in programma domenica 2 settembre presso il nuovo Barton Park, situato nella zona di Pian di Massiano di Perugia. La gara, che ha il patrocinio del Comune di Perugia, è stata organizzata dal Gruppo Barton in collaborazione con l'Avis Comunale di Perugia e la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Parte del ricavato sarà devoluto all'Associazione Avanti Tutta onlus.

"Sono molto contento di essere il testimonial di questa nuova gara", afferma Leonardo. "Sono certo - prosegue - che diventerà tra le più importanti della nostra regione. Proprio per questo ringrazio il Gruppo Barton per aver coinvolto la nostra associazione ed auspico che questo sia solo l'inizio di una bella collaborazione. La corsa partirà da questo nuovo parco che rappresenta il perfetto binomio tra natura e benessere, tra corpo e spirito, grazie anche alla presenza di un bellissimo anfiteatro. E' stato un forte investimento, realizzato in una zona che rappresenta il cuore dello sport della città di Perugia. Il Barton Park - conclude Cenci - completa l'area di Pian di Massiano rendendola ancora più bella".

Domenica 2 settembre la gara prevede il ritrovo degli atleti alle ore 8 presso il Barton Park mentre la partenza è fissata per le 9,30. Due i percorsi possibili, di 4,5 km e 10 km, per permettere a tutti di scegliere se fare una rilassante passeggiata o competere fino all'ultimo respiro. E' possibile iscriversi andando nel sito: www.dreamrunners.it. Per informazioni: 389 4747779, atleticaavisperugia@tiscali.it.