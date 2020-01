FOTO Kobe Bryant, lo sport umbro in coro sui social: "RIP Mamba"

Il mondo dello sport e non solo è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Kobe Bryant, leggenda del basket Nba morto a 41 anni in un incidente in elicottero nell'area di Calabasas, in California, il 26 gennaio. Nell'incidente sono morte nove persone compresa Gianna, detta Gigi, la figlia 13enne di Kobe. Un pensiero commosso per l'ex cestista soprannominato 'Mamba' arriva anche dal Perugia Caclio (impegnato sdtasera al 'Curi' contro il Livorno), con un post ufficiale sul proprio sito, e da quasti tutti i grifoni, da capitan ROsi ai bomber Iemmello e Falcinelli. Dediche a Kobe anche sui profili di diversi giocatori della Sir Safety Perugia Volley e da Veronica Angeloni della Bartoccini Perugia Volley femminile.