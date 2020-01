FOTO Calciomercato, lo scambio Politano-Spinazzola a rischio: social scatenati

Uno scambio che sembrava ormai fatto, con protagonisti i due ex grifoni Matteo Politano ora all'Inter e Leonardo Spinazzola ora alla Roma, è sul punto di saltare per problemi legati alle visite mediche del terzino fulignate che rischia così di rimanere nella Capitale così come l'attaccante a Milano. Complicazioni che hanno scatenato le ironie degli internauti, le cui ironie stanno dilagando sui social...