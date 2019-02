Football Americano, cominciamo bene: buona la prima per i Grifoni Perugia

E' iniziata con il piede giusto la stagione dei Grifoni Perugia. La squadra di Football Americano biancorossa ha vinto la prima partita del campionato di III Divisione nazionale, sconfiggendo con un netto 39-12 gli Eagles Salerno (domenica 24 febbraio).



Una gara che la formazione di coach Caligiana ha dominato sin dalle prime fasi di gioco, mettendo in evidenza anche l'ottimo lavoro svolto in fase di preparazione dai 'quality coach', Simone Orsi (difesa) e Tancredi Vismara (attacco). I parziali dei primi due quarti (7-0; 13-0) sono abbastanza esplicativi circa la superiorità tecnica e di gioco della formazione perugina. Nel terzo e nel quarto quarto c'è stata la reazione dei campani che sono andati a punto, rendendo meno pesante il passivo finale. Da citare tra i Grifoni le prestazioni del n.35 Ponsini per la difesa e del n. 86 Bartoccioni per l'attacco, che è andato per ben tre volte a segno. Nel tabellino marcatori si è iscritto anche il biancorosso n.40 Magara. Una menzione la merita anche il n.1 Ferrini che nell'ultimo quarto ha realizzato un 'touchdown' da 80 yard: una vera e propria galoppata che ha entusiasmato il numeroso pubblico accorso allo stadio 'Comunale' di San Sisto.

"Siamo soddisfatti della prestazione della squadra - ammette l'Offensive Coordinator Fabio Sacconi - perchè non è mai facile partire con il piede giusto. I ragazzi hanno giocato bene sia in difesa che in attacco, ma la strada è ancora lunga e ci sono aspetti che vanno sicuramente migliorati. Ci tengo a sottolineare l'ottimo inserimento degli atleti che sono arrivati di recente da Terni, grazie al prezioso supporto di Coach Paciaroni a conferma delle loro qualità e della loro buona preparazione".

Archiviata la prima di campionato i Grifoni nel prossimo fine settimana saranno chiamati ad un turno di riposo. Spazio quindi agli allenamenti e all'importante evento che martedì 5 febbraio vedrà la società biancorossa protagonista nel 'Pro American Football Camp', con sette atleti della NFL di scena a Perugia. Il prossimo impegno in campionato, invece, è fissato per domenica 10 marzo in casa dei Briganti Napoli.