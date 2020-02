Football americano, i Grifoni Perugia pronti al derby con gli Steelers Terni

Un avvio di Terza Divisione al cardiopalma per i Grifoni Perugia, pronti a esordire in campionato in quella che non è mai una partita come le altre nemmeno nel football americano. Domenica al 'Comunale' di San Sisto (23 febbraio, ore 15) i biancorossi sfideranno nel derby gli Steelers Terni. Il girone dei Grifoni Perugia è completato, oltre che dalla formazione ternana, dai Guelfi Neri Firenze, dai Trappers Cecina e dai West Coast Riders Pisa. Ora non resta che lasciar parlare il campo.

AMBIZIONI - “L’obiettivo è quello di accedere ai play-off classificandoci nei primi due posti - dice il dirigente perugino Fabio Sacconi -. Abbiamo una squadra composta da giovani di belle speranze e da ragazzi con esperienze anche nel massimo campionato. La speranza è che questo mix possa risultare decisivo”.

LA SQUADRA - Tra i giocatori di curriculum da citare Valigi, Cocchi, Fagioli e Magara, chiamati anche a recitare un ruolo da “chioccia” per i più giovani. Rientra dall’esperienza negli U.S.A. Davide Riboni, mentre è confermatissimo il nazionale Under 19 Diego Rossini. Lo staff dell’head coach Filippo Paciaroni è di primo livello. Importante sarà l’apporto del defensive coordinator Simone Orsi (allenatore della linea difensiva della nazionale italiana) e dell’offensive coordinator Tancredi Vismara (tanta esperienza nelle varie società romane).