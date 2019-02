Football Americano, un umbro con la maglia dell'Italia: il giovanissimo ‘Grifone’ Rossini in Nazionale

Prosegue il ‘magic moment’ di Diego Rossini. Il giovane atleta di football americano, in forza con i Grifoni Perugia, dopo aver sfiorato il titolo nazionale giocando in prestito con i Dolphins Ancona, lo scorso week (16-17 febbraio) ha preso parte a uno stage con la nazionale under 19, che si è ritrovata a Bologna in preparazione ai prossimi campionati europei di categoria.

Rossini, tra i più giovani in rosa, ha avuto modo di assaporare l’ambiente azzurro e di misurarsi con gli allenamenti di coach Luca Lorandi. Una bella esperienza, che impreziosisce il percorso di crescita del giovane ‘grifone’ (classe 2002) e che lo candida a diventare uno dei possibili rinforzi della futura nazionale.

Rossini ha ricevuto i complimenti ‘social’ del Comune di Piegaro dove risiede e chiaramente le congratulazioni dell’intera società dei Grifoni Perugia.