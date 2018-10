Ottima prova degli schermidori perugini a Foligno: quattro moschettieri volano in finale

Come i quattro moschettieri! Gli schermidori perugini stavolta non stanno a guardare e staccano il biglietto per le finali nazionali assolute. Il verdetto è arrivato dopo le prestazioni mostrate a Foligno, proprio durante le qualificazioni regionali di spada maschile e femminile.

Su 55 partecipanti alla gara di Spada Maschile, Federico Allegrucci si è classificato quinto, Giovanni Repetto ottavo e Filippo Allegrucci undicesimo. Queste posizioni permettono ai tre di qualificarsi alla fase nazionale del 2-4 novembre che si svolgerà a Bastia Umbra. Fuori dalla prova nazionale Andrea Sonaglioni (33esimo) e Luca Vinti (47esimo).

Nella gara delle donne, su 27 partecipanti, Anna Marchetti si è qualificata alla fase nazionale di Bastia Umbra chiudendo la gara in quinta posizione. Fuori dalla zona qualificazione Maria Vittoria Marinelli (21esima) e Matilde Notari, (23esima).