Finale Scudetto, la Sir vola alta. Bernardi: "Adesso è importante recuperare le energie mentali e quelle fisiche"

Le emozioni del volley. Quelle provate ieri al PalaEvangelisti scorrono ancora nelle vene. La vittoria di ieri sera della Sir Safety Conad Perugia in gara 3 di finale scudetto contro la Cucine Lube Civitanova se le porteranno dietro per un po’ i quattromila che hanno deciso di passare il sabato sera a Pian di Massiano.

Una grande partita, un grande palcoscenico, una grande vittoria di una grande Perugia che si porta di nuovo avanti 2-1 nella serie che assegna il tricolore.



“La vittoria è certamente la cosa più importante di gara 3”, sentenzia il tecnico Lorenzo Bernardi. “Mi ha fatto piacere soprattutto la reazione della squadra perché qualcuno pensava che il quarto set di gara 2 avesse minato le nostre sicurezze, ma penso che le nostre sicurezze non ci sia niente che ce le possa minare”. “Abbiamo vinto con il cuore contro una squadra fortissima piena di grandi giocatori”, continua Aleksandar Atanasijevic, Mvp di gara 3. “La differenza in queste partite la fa una palla sola, ieri sera la abbiamo messa a terra noi”.

Questo il breve, per quanto sicuramente sentito, commento di gara 3 perché Perugia stamattina di è svegliata con in testa già a gara 4 in programma dopodomani a Civitanova. Non c’è tempo per pensare ad altro, adesso bisogna recuperare in fretta e non staccare la spina nemmeno per un secondo. La squadra si ritrova oggi pomeriggio al PalaEvangelisti per un lavoro di ordine fisico, domani pomeriggio allenamento tecnico e poi partenza per la vicina Civitanova.

E se Atanasijevic esorta la squadra “a non commettere gli stessi errori fatti in gara 2 ed a provare chiudere la serie”, Lorenzo Bernardi invita tutti a mantenere ben saldi i nervi. “Stiamo calmi perché non abbiamo vinto ancora assolutamente nulla. Martedì ci aspetta una partita di fuoco a Civitanova e dovremo essere pronti ad affrontarla nel modo più consono e giusto possibile. Adesso è importante recuperare le energie mentali e quelle fisiche, perché sicuramente partite come quelle di ieri provocano un grandissimo dispendio sotto questi aspetti, e poi ritornare bene in clima partita”.