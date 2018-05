Finale Scudetto, parte la corsa al biglietto al Pala Evangelisti: i costi, le prenotazioni e l'acquisto online

Parte il conto alla rovescia per la "bella", ovvero la gara che vale lo scudetto di volley, dopo il pareggio (2 a 2) del Civitanova. Da stamattina, 2 maggio, con la prelazione abbonati, la prevendita per gara 5 in programma domenica 6 maggio alle ore 18 al PalaEvangelisti. La società ha ricordato che gara 5 è compresa nel mini abbonamento delle finali mentre questi sono i prezzi dei biglietti: 25 euro secondi anelli e curve, 35 euro distinti centrali e laterali, 40 euro tribuna Vip centrale e laterale. I bambini da 0 a 4 anni usufruiranno dell’ingresso gratuito, ma non avranno diritto al posto a sedere in nessuno dei settori del PalaEvangelisti.

Prelazione abbonati per l’acquisto dei biglietti: prelazione a partire da oggi mercoledì 2 maggio alle ore 12 fino a domani giovedì 3 maggio alle ore 12:00. Per esercitare la prelazione è necessario esibire il documento di identità e l’abbonamento stagionale al momento dell’acquisto per confermare il proprio posto stagionale con vendita presso l’outlet della Sir Safety System (Santa Maria degli Angeli, Via dei Fornaciai 9) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle 19:00 e sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00, on-line dal sito internet www.bookingshow.it (mediante apposita procedura indicata) e nei punti vendita bookingshow dell’Umbria.

Vendita libera dei biglietti: da giovedì 3 maggio a partire dalle ore 15:00 vendita libera solo presso l’outlet della Sir Safety System (nei giorni ed orari di apertura). Sarà possibile acquistare non oltre quattro biglietti a testa. I posti degli abbonati non confermati in prelazione saranno messi in vendita liberamente.

"La società - si legge nella nota - fa inoltre presente che per poter scegliere il posto numerato nelle zone Tribuna Vip, Distinti e Gradinate II° Anello è necessario acquistare i biglietti in prevendita con le modalità indicate. Facendo invece l'acquisto in biglietteria il giorno della partita i biglietti verranno assegnati automaticamente e non ci sarà la possibilità di scegliere il posto".