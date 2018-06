Mercato Volley, nuovo super acquisto della Sir Safety Perugia: in arrivo Filippo Lanza

Filippo Lanza è il nuovo schiacciatore della Sir Safety Perugia. Ad annunciarlo è la sua ex squadra Trentino Volley che tramite il sito ufficiale ha annunciato il passaggio:

Trentino Volley saluta Filippo Lanza. Nella prossima stagione vestirà la maglia della Sir Safety Perugia, a cui la Società di via Trener lo ha ceduto oggi a titolo definitivo. Si chiude dopo undici stagioni l’avventura in maglia gialloblù di uno dei giocatori più rappresentativi nella storia del Club: oltre ad aver conquistato sul campo nove titoli (2 Mondiali per Club, 2 Scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e 1 Scudetto Junior League), Filippo può anche fregiarsi di essere diventato proprio durante gli ultimi Play Off uno dei cinque giocatori ad aver raggiunto quota trecento presenze ufficiali ed il secondo marcatore della storia gialloblù con 2.877 punti. “Quando un giocatore con oltre dieci anni di militanza presso la nostra Società decide di andarsene è sempre un grande dispiacere – ha spiegato il Presidente Diego Mosna - . A maggior ragione lo è se questo atleta è Filippo Lanza, che ha dato tanto, anzi tantissimo, al nostro club, partendo dall’Under 15 fino a diventare il Capitano e giocatore simbolo della prima squadra. Cederlo a titolo definitivo a Perugia è una scelta che non trova la mia condivisione; avrei preferito la formula del prestito per poterlo riavere di nuovo con noi in futuro ma questa è stata la sua volontà che naturalmente accetto. Lo voglio ringraziare a nome di Trentino Volley per quanto fatto fuori e dentro il campo per la squadra, per il suo pubblico e più in generale per il nostro ambiente. Per lui la nostra porta sarà sempre aperta”.

“Lasciare Trentino Volley è una scelta personale, di cui mi sento in dovere di prendere tutte le responsabilità – ha spiegato Filippo Lanza - . Si è creata l’opportunità di andare a Perugia per una sfida stimolante e che potrà farmi crescere dal punto di vista professionale e caratteriale; non so se in futuro avrei avuto un’altra occasione del genere e mi sembrava giusto coglierla. Non è stata una scelta facile perché lascio una Società ed un ambiente che mi hanno dato tantissimo, mi hanno visto crescere e mi hanno sostenuto in qualsiasi momento. Posso solo ringraziare per quanto fatto da tutti per me in oltre dieci stagioni vissute assieme. Grazie Trento”.

Dopo la partenza di Zaytsev il presidente Sirci non ha perso tempo, acquistando uno dei pallavolisti più importanti del panorama italiano nonché il capitano della nazionale. Aspettando sabato la grande presentazione di Leon, si può dire che la nuova Sir sta prendendo sempre più forma.