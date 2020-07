Eccellenza, il Castel del Piano programma il futuro. Pace: "Rinnoviamo tutto e puntiamo sui nostri talenti"

Riceviamo e pubblichiamo

di Francesco Pace* Neo presidente del Castel del Piano

I tempi finora sono stati dettati dal COVID-19. Abbiamo dovuto subire tre mesi di stop forzato e affrontare anche il cambio di gestione societaria che ha complicato le cose. E’ un momento difficile per il calcio dilettantistico, ma il Castel del Piano ha le idee chiare. Non ci siamo voluti mai sbilanciare in commenti affrettati, era necessario attendere il cambio gestione e valutare accuratamente le dinamiche interne senza perdersi in chiacchiere da bar e notizie fuorvianti che non fanno certo del bene in questo ambiente.

Una cosa è certa, il nuovo consiglio direttivo e lo staff tecnico hanno dimostrato unione rimboccandosi le maniche per consolidare il futuro della società. Il Castel del Piano ha grandi talenti nel proprio organico e punterà su di loro e sui tanti che si sono avvicinati alla nostra realtà oltre che le riconferme. La necessità era anche quella di individuare un mister affermato, carismatico e capace di trasportare i ragazzi verso una crescita. Il quadro è già completo ma aspettiamo gli ultimi ritocchi prima di renderlo pubblico.

Il campionato di Eccellenza ha il suo peso, ma la nostra attenzione è concentrata anche sulla Juniores e su tutto il settore giovanile che rappresenta il nostro futuro. Per quanto concerne gli impianti, come già anticipato dal D.G. Mauro Cibotti, abbiamo il progetto approvato per gli ammodernamenti che saranno portati avanti appena possibile insieme alle altre priorità. Non sarà un anno semplice, è un momento storico difficile ma “per aspera ad astra”… il Castel del Piano c’è!