Duathlon Silver di Solomeo, un successo organizzativo per la Perugia Triathlon

Una bella giornata di sport quella che ha visto disputarsi la prima edizione del Duathlon Silver di Solomeo, competizione afferente al mondo del triathlon, ma che si svolge con una frazione di corsa podistica, una di ciclismo e un'altra di corsa. Circa 150 atleti hanno raggiunto l'Umbria da varie zone del centro Italia, per immergersi nei suggestivi tracciati agonistici della zona di Corciano.

La corsa di Solomeo ha visto la vittoria del diciottenne fiorentino Tommaso Paoletti seguito ad appena cinque secondi di distacco da Giovanni Nucera (Vis Cortona) e dal siciliano Alessandro Terranova staccato di 30 secondi. Primo degli umbri all’arrivo Filippo Fusaro, ADS Foligno Triathlon, (tempo 59’40”) atleta alle sue prime esperienze nella multidisciplina.

Ancora un'atleta della Foligno Triathlon ha tagliato per prima il traguardo fra le donne, Giulia Renzini. Per lei una gara perfetta, dominata fin dalla prima frazione podistica, e conclusa in 1:07"02. Seconda Elisa Monacchini (Just Triathlon) e terza Rachele Laschi della Firenze Triathlon.

Il Duathlon Silver di Solomeo era gara valida per il Circuito Interregionale Centro Italia e per la TESLA ENERGIA TRI Cup Umbria 2020.

Un minuto di silenzio al via del Duathlon Silver di Solomeo è stato osservato da tutti i presenti per ricordare un atleta della Foligno Triahlon, Andrea Maremmani, scomparso improvvisamente a soli 47 anni proprio nella giornata di sabato 29 febbraio. Tutti i compagni del team folignate hanno voluto ricordare Andrea disputando la gara silenziosamente in gruppo fin dal via, per poi tagliare il traguardo uniti.

Soddisfazione per gli atleti, che hanno apprezzato specialmente la frazione ciclistica da 20 chilometri, è risultato abbastanza tecnico e impegnativo, ma in totale sicurezza, e hanno goduto della comoda zona cambio e ristori, ubicata presso il Parco Don Alberto Seri di Solomeo.

Soddisfazione anche per gli organizzatori della manifestazione, la ASD Perugia Triathlon,che ha potuto contare su una grande collaborazione tra le squadre umbre che hanno portato in gara i propri atleti ed hanno collaborato all’organizzazione.