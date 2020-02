Duathlon Silver di Solomeo, il 1 Marzo a Corciano oltre 100 atleti dal centro Italia

Fa ritorno in Umbria domenica 1 Marzo una cometizione multisportiva: arriva infatti la prima edizione del Duathlon Silver di Solomeo, gara valida sia per il Circuito Interregionale Centro Italia che per la TESLA ENERGIA TRI Cup Umbria 2020, organizzata dall’ASD Perugia Triathlon.

Il duathlon è una multidisciplina che nasce dal triathlon e che prevede tre frazioni di gara senza soluzione di continuità: corsa podistica, ciclismo e ancora una frazione di corsa podistica prima di raggiungere la finish line.

La manifestazione umbra, aperta a tutti i tesserati FiTri, prenderà il via alle ore 12:30 con la frazione di corsa a piedi, in unico giro da cinquemila metri, tutto su asfalto e immerso nella campagna circostante. Si rientrerà alla zona cambio e subito scatterà la frazione di venti km in bicicletta, con un emozionante passaggio all'interno del suggestivo borgo di Solomeo, dopo una breve salita. Terminata la veloce frazione in bici, ci sarà da ripetere la frazione di corsa podistica, stavolta sulla distanza 2,5 km per raggiungere il traguardo della gara.

A Solomeo si attednono oltre cento atleti provenienti sia dall’Umbria, che dal Lazio, dalle Marche, dall'Emilia Romagna e dalla Toscana, per una esperienza che sarà di sport ma anche di turismo. Questo grazie alla collaborazione con le istituzioni del territorio ed in particolare con l’assessore allo sport del comune di Corciano, Andrea Braconi.

Il programma della manifestazione

1 Marzo 2020 - Solomeo

DUATHLON SPRINT SILVER – Riservata a categorie Youth B, Junior, Senior/Master, Under 23 e tesseramento giornaliero - Gara valida TRICUP UMBRIA – CIRCUITO INTERREGIONALE CENTRO

Dalle ore 9:30 alle 11:00 apertura segreteria organizzativa con consegna pacchi gara

Ore 10:00 apertura zona cambio per tutte le categorie

Ore 11:30 chiusura zona cambio per tutte le categorie