Serie B - Il Grifo torna a volare: battuto il Venezia 3 - 2

Il Perugia torna a vincere e lo fa contro il Venezia per 3 -2. Terza vittoria esterna consecutiva per la formazione di Nesta e tre punti fondamentali per la classifica che riportano di fatto la squadra in piena zona play-off. Un successo che cancella anche quanto di brutto aveva fatto vedere la compagine biancorossa nelle ultime settimane. Finalmente si è rivisto un Grifo cinico capace di confezionare importanti occasioni da rete e saper anche segnare. Per quanto riguarda la formazione mister Nesta cambia molto in campo e con grandissima sorpresa fa esordire da titolare il neo acquisto Carraro che farà anche il suo esordio assoluto con la casacca biancorossa. Titolare sarà anche Falzerano già però entrato a partita in corsa ed ex proprio del Venezia. Per il resto ci sarà ancora Gabriel tra i pali, Mazzocchi, Gyomber, Sgarbi e Felicioli in difesa, Falzerano, Carraro e Dragomir a centrocampo con Verre alle spalle di Melchiorri e Sadiq. Panchina dunque per i due avanti Vido e Han che di certo non hanno brillato nelle ultime due settimane.

Nella prima frazione ci pensa Sadiq a mettere i puntini sulle i mettendo dentro la palla del vantaggio. Il Venenzia ci prova e si conquista qualche minuto dopo un rigore solare. I lagunari sbagliano ed i biancorossi prendono coraggio.

Anche la squadra di Zenga non si perde d'animo e al 38' riesce a pareggiare i conti. Il Perugia non ci sta e un giro di lancette dopo ci pensa Verre a rimettere la freccia e riportare i suoi in vantaggio. Nel finale di tempo ecco anche il guizzo di Melchiorri. Un gran Grifo chiude il primo tempo con un doppio vantaggio. Nella ripresa il Perugia controlla ed il Venezia tenta il colpaccio che arriva all'80'. Non basta perchè il Perugia ci crede e vuole la vittoria che arriva al triplice fischio finale.

Buonissimo risultato dunque per i biancorossi che adesso saranno attesi da un doppi turno casalingo con due ossi duri del campionato. Domenica, infatti, arriverà al Curi la Salernitana e venerdì nell'anticipo il Verona.

Queste le formazioni ufficiali:

VENEZIA: Vicario, Zampano, Modolo, Fornasier, Mazan, Zennaro, Schiavone, Pinato, Segre, Vrioni, Bocalon. A disposizione: Bentivolgio, Besea, Cernuto, Citro, Coppolaro, Di Mariano, Facchin, Lazzerini, Lombardi, Rossi, St Clair, Suciu. All. Walter Zenga

PERUGIA: Gabriel, Gyomber, Sgarbi, Verre, Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Felicioli, Sadiq, Melchiorri. A disposizione: Bianco, Bizzarri, Bordin, Kouan, Han, Moscati, Ranocchia, Rosi, Vido. All. Alessandro Nesta

ARBITRO: Sig. Luigi Pillitteri di Palermo

ASSISTENTI: Luciano di Lamezia Terme - Soricaro di Barletta

IV UOMO: Minelli di Varese

Le squadre stanno entrando in campo. Tra poco si parte per Venezia - Perugia. Sono circa 100 i tifosi presenti allo stadio arrivati da Perugia per sostenere la squadra.

1'pt: si parte! Il direttore di gara ha dato il via alla gara

1'pt: prima azione della gara. Angolo per il Venezia. colpo di testa di Modolo con la palla che termina ben oltre lo specchio

4'pt: punzione dalla destra per i padroni di casa di Schiavone, Segre spara di testa altissimo

6'pt:Gli arancioneroverdi sembrano aver inziato la gara con maggiore determinazione rispetto al Perugia che non sembra in grado di costruire la propria manovra

10'pt: Il Venezia preme in avanti chiudendo il Perugia nella propria metà campo

11'pt: PERUGIA IN VANTAGGIO!! SADIQ. L'attaccante perugino parte da metà campo, vola verso la porta e scarica in rete un tiro potente

14'pt: primo angolo per il Grifo. Palla in mezzo con Sadiq che prova a metterci la testa ma non indirizza la sfera verso la porta

18'pt: RIGORE PER IL VENEZIA. Lancio per Vrioni che supera Gabrile, il portiere lo stende e per il direttore di gara nessun dubbio: rigore

18'pt: Molte le proteste ma per l'arbitro per Gabriel è solo giallo

19'pt: RIGORE PARATO!!!! Dal dischetto va Bocalon ma l'estremo perugino dice di no salvando anche sul successivo tap-in di Vrioni

20'pt: altro giallo della gara: è per Dragomir

22'pt: Il Venezia prova ad insistere: colpo di testa di Pinato. Salva Gabriel

22'pt: qualche problema per Gabriel che deve ricorrere allo staff sanitario per un taglio sopra l'occhio destro

24'pt: tutto aposto per Gabriel che può tornare al suo posto

30'pt: il Grifo prova a riportarsi in avanti con Felicioli che serve Sadiq che a due passi dalla porta di testa manda a lato

35'pt: ripartenza di Sadiq che calcia. Palla comoda tra le braccia di Vicario

36'pt: Ammonito Modolo

37'pt: punzione per il Perugia da posizione favorevole. Si incarica del tiro Mazzocchi: palla alta oltre lo specchio

38'pt: PAREGGIO DEL VENEZIA!!! SEGRE. Cross di Zampano dalla destra, Segre di testa batte Gabriel sul primo palo

39'pt: PERUGIA DI NUOVO IN VANTAGGIO!!!! VERRE. Assist di Falzerano per il fantasista biancorosso che al centre dell'area tocca e mette dentro

43'pt: TRIS DEL GRIFO!!! MELCHIORRI. Cross di Mazzocchi per l'attaccante perugino che di testa insacca di testa

45'pt: finito il primo tempo. Si giocherà per un altro minuto

45'pt: oCCASIONE VENEZIA. Zannaro scarica un destro destro velenoso, Gabriel ci mette i pugni e salva la propria porta

45+1'pt: finisce qui la prima parte della gara con il Perugia avanti di 2 gol. Molto concreta la formazione perugina a concretizzare le occasioni capitate

45'st: si riparte!! stessi 11 per parte del primo tempo

54'st: due cambi Venezia: esce Zennaro per D Mariano e Pinato per Citro

56'st: subito affondo Venezia con Di Mariano che prova da posizione defilata a mettere in rete. Intercetta Gabriel che si accartoccia a terra e para

59'st:punizione di Schiavone, colpo di testa di Modolo che si gira. Palla sul fondo

60'st: ammonito Fornasier

63'st: tiro dalla distanza di Verre. Vicario para in due tempi

69'st: il Venezia sembra aver perso un po' di lucidità in campo con il Perugia che comuque chiude tutti gli spazi

73'st: ultima sostituzione per i padroni di casa: esce Vrioni per St Clair

75'st: OCCASIONE PERUGIA!! Verre si lancia verso l'area, palla per l'imbucata di Falzerano che dal fondo serev Sadiq che sbaglia l'impatto con la sfera e la manda all'indietro

78'st: cambio per i biancorossi: esce Melchiorri per Bianco

80'st: RADDOPPIO DEL EVENEZIA!! DI MARIANO. Cross perfetto di St Clair per il compagno che impatta al volo e con Felicioli che sbaglia tutto lasciando libero il giocatore invece di chiudere. Palla dentro e gara che si riapre

85'st: il Perugia cerca di addormentare la partita guadagnando minuti importanti

88'st: cambio per i biancorossi: esce Mazzocchi per Rosi

90'st: finito il tempo regolamentare: vengono concessi 4 minuti di extra time

90+2'st: ammonito Modolo

90+4'st: finisce qui la gara con la vittoria del Perugia che scaccia le nubi e torna prepotemente in piena zona play-off. Crisi nera invece per il Venezia che nonostante la raezione non riesce a portare via punti. Bravo il Perugia a sfruttare tutte le occasioni che sono capitate durante la gara. E attaccanti che finalemnte torano tutti a segnare. Un buon preludio dunque per il prossimo turno interno di domenica contro la Salernitana