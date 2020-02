LIVE Serie B, Perugia-Spezia 0-0: segui in diretta la gara del Curi

Il Perugia di Serse Cosmi a caccia del tris per continuare a sognare. Dopo i successi ottenuti contro il Livorno in casa e con la Juve Stabia in trasferta, il Grifo ospita oggi al Curi (sabato 8 febbraio, ore 18) il lanciatissimo Spezia - reduce da 9 risultati utili consecutivi - e l'obiettivo è quello di conquistare altri 3 punti e restare quantomeno a contatto con il secondo posto che, con le ultime due vittorie, è tornato a portata dei biancorossi (-2 dal Pordenone alla vigilia di questa 23ª giornata di Serie B).

Perugia-Spezia 0-0

PRIMO TEMPO:

16' - Angolo per il Perugia: dalla bandierina crossa Falasco ma sul secondo palo Nicolussi Caviglia non riesce a impattare il pallone con il sinistro

15' - Buona combinazione a destra per il Grifo, con Falzerano che scambia con Mazzocchi fermato poi in corner da Capradossi.

13' - Spezia pericoloso: cross dalla destra, stavolta Angella manca la palla di testa ma sul tiro di Gyasi è ben piazzato Gyomber che respinge

11' - Azione manovrata del Grifo, poi Nicolussi Caviglia - servito da Greco - viene atterrato a metà campo: punizione per il Grifo che non riesce però a sfruttarla

9' - Ora ci prova il Perugia: altra sventagliata di Angella per Mazzocchi, che aggancia al volo e si lancia sulla destra ma viene chiuso in tackle da Marchizza

8' - Ancora Spezia in avanti, stavolta il cross arriva dalla sinistra e Gyomber di testa si rifugia in corner.

4' - Bel lancio di Angella per Mazzocchi, chiuso dalla difesa ospite

3' - Si affaccia in avanti lo Spezia: cross dalla sinistra e palla respinta di testa da Rajkovic e poi da Nicolussi Caviglia.

1' - Iniziata Perugia-Spezia. Grifo in campo con il 3-5-2: debutto da titolare per Rajkovic in difesa (fuori Rosi) e anche per il regista Greco (esordio assoluto in biancorosso), mentre a sinistra c'è Falasco al posto di Nzita e davanti Melchiorri viene preferito a Falcinelli. Liguri in campo invece con il 4-3-3 con Ragusa e Gyasi ai lati di Nzola. Ci prova subito il Perugia: anticipo a metà dampo di Angella, velo di Iemmello e palla a Melchiorri che poi non riesce a servire il bomber

STRISCIONE PER GAUCCI - Dopo avergli dedicato la vittoria nell'ultima trasferta sul campo della Juve Stabia, il Perugia e i suoi tifosi ricordano oggi al Curi l'ex patron Luciano Gaucci, scomparso a Santo Domingo l'1 febbraio scorso: un minuto di silenzio prima del match contro lo spezia, che i grifoni di Cosmi (in panchina nonostante l'influenza) disputeranno con il lutto al braccio. E in Curva Nord psunta uno striscione: "Luciano 'Uragano' Gaucci... nel bene e nel male.... Perugia non ti potrà mai dimenticare", poi scatta il coro del cuore p ulsante del tifo biancorosso "Luciano Gaucci sempre con noi"

Perugia-Spezia (ore 18)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Gyomber, Angella, Rajkovic; Mazzocchi, Falzerano, Greco, Nicolussi Caviglia, Falasco; Melchiorri, Iemmello. A disp.: Fulignati, Albertoni, Rosi, Nzita, Carraro, Sgarbi, Falcinelli, Dragomir, Buonaiuto, Barone, Kouan, Capone. All. Serse Cosmi

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Mora, M. Ricci, Bartolomei; Ragusa, Nzola, Gyasi. Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Acampora, Di Gaudio, Galabinov, F. RIcci, Mastino, Gudjohnsen, Terzi, Bidaoui. All. Vincenzo Italiano



I CONVOCATI DEL GRIFO - Sono 23 i grifoni convocati da Serse Cosmi (ieri influenzato e sostituito in conferenza stampa dl suo vice Fabio Bazzani). Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario. Difensori: Angella, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi, Sgarbi. Centrocampisti: Barone, Carraro, Dragomir, Falzerano, Greco, Kouan, Nicolussi Caviglia. Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

Sabato pomeriggio ricorderemo Luciano Gaucci con un minuto di silenzio prima dell'inizio della partita. Il Perugia disputerà l'incontro con il lutto al braccio.

📸 Foto Settonce. Riproduzione vietata.

LA 23ª GIORNATA - Ascoli-Juve Stabia 2-2, Cittadella-Empoli (08/02 ore 15), Crotone-Cremonese (08/02 ore 15), Pordenone-Livorno (08/02 ore 15), Venezia-Frosinone (08/02 ore 15), Perugia-Spezia (08/02 ore 18), Entella-Pescara (09/02 ore 15), Pisa-Chievo (09/02 ore 15), Cosenza-Benevento (09/02 ore 21), Salernitana-Trapani (10/02 ore 21)

LA CLASSIFICA - Benevento 51, Pordenone 35, Crotone 34, Frosinone 34, Salernitana 33, Cittadella 33, Perugia 33, Pescara 32, Spezia** 31, Entella 31, Chievo 30, Ascoli* 31, Pisa 29, Juve Stabia* 29, Venezia 27, Empoli 27, Cremonese** 23, Cosenza 20, Trapani 19, Livorno 13. (*una gara in più; **una gara in meno, con Spezia-Cremonese della 17ª giornata ancora da recuperare dopo il rinvio per maltempo)