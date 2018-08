Comincia la preparazione atletica della Barton Cus Perugia: fissati due test match ed un triangolare precampionato

Parte la nuova stagione della Barton Cus Perugia che lunedì 20 agosto ritorna in campo a Pian di Massiano per cominciare la preparazione atletica in vista dell'inizio del campionato, previsto per il prossimo 14 ottobre.

"Ci metteremo al lavoro - afferma Alessandro Speziali, coach insieme a Fabrizio Fastellini - per affrontare un altro anno di serie A dopo la positiva esperienza dello scorso anno. Abbiamo già fatto un richiamo di preparazione atletica il mese scorso, proprio per farci trovare subito pronti. Così facendo il nostro preparatore atletico, Salvatore Turco, potrà lavorare e spingere spingere al massimo da subito, anche perché il nostro precampionato è già stato fissato. Parteciperemo a 3 test match, anzi a due test ed un triangolare. Quest'ultimo lo giocheremo il primo settembre a Jesi contro Jesi e gli Amatori Parma. Per noi sarà importante per verificare il lavoro dei primi 10 giorni e quello che ci ha lasciato la preparazione di luglio".

"Il secondo test sarà il 16 settembre a Prato contro i Cavalieri, che è un nostro competitor nel campionato ma, visti i buoni rapporti che intercorrono tra gli staff tecnici, non ci sono stati problemi ad organizzare questa amichevole che comunque sarà di alto livello e molto importante per testare tutta la rosa nostra disposizione. L'ultimo appuntamento è previsto per il 30 settembre contro Avezzano a Perugia. Abbiamo chiesto di poter effettuare questo test per la buona caratura della squadra e Pierpaolo Rotilio, il nuovo allenatore, ha già accettato di buon grado e per questo lo ringraziamo. Il 14 ottobre, infine, è in programma la prima giornata di campionato in casa contro Alghero, che è stata ripescata recentemente nella serie A dopo il forfait di L'Aquila. Da quel momento in poi si farà sul serio non si potrà più scherzare. Per ora le cose sono state fatte tutte tutte bene - conclude Speziali - e sono sicuro che i ragazzi si presenteranno pronti e motivati per cominciare la preparazione precampionato".

Da lunedì 20 agosto, infine, comincerà la preparazione atletica anche per la serie C (ore 19), allenata da Giorgio Gabrielli, e per l'under 18 (ore 17,30), seguita da Fastellini e Gabrielli.