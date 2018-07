Ivan Zaytsev, la sfida con Cristiano Ronaldo: "Vediamo chi tira più forte"

Lo zar ha accettato la sfida lanciata dalla Fipav Lazio su Facebook: "Chi tira più forte? Ivan Zaytsev vs Cristiano Ronaldo siete pronti alla sfida?". E Zaytsev, ex Sir Safety Perugia, ha accettato (con un tocco di ironia): "Allora... io ci sto, ma secondo me Cristiano Ronaldo si starà chiedendo... Zaytsev chi?!?!?! Daje Cristià non trovare scuse per tirarti indietro. Facciamo partire la sfida". CR7 avvisato, mezzo salvato: lo schiacciatore e opposto di Modena Volley ha battuto a 134 chilometri orari durante Italia-Serbia di Nations League. Ovviamente: ace.