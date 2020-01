Corsa, pianoforte e Shakespeare: così il 'soldatino' Falzerano ha conquistato Perugia

Dategli una maglia e un campo di pallone e lui non smetterà di correre e lottare, sacrificandosi 'ogni maledetta domenica' per la squadra dal primo all'ultimo minuto di gara. Gamba, fiato, altruismo e capacità di adattamento sono le armi con cui Marcello Falzerano ha convinto tutti i tecnici che si sono succeduti sulla panchina del Perugia da quando lui è approdato in biancorosso dal Venezia nel gennaio del 2019, da Nesta a Cosmi passando per Oddo.

DAL PIANO... - Dal pianoforte a Shakespeare, Marcello Falzerano non finisce mai di stupire dribblando fuori dal campo lo stereotipo del calciatore mentre in campo corsa e sacrificio ne hanno fatto un jolly preziosissimo per il Grifo che lo ha acquistato dal Venezia nel gennaio del 2019. Da Nesta a Oddo per arrivare a Cosmi, con tutti i tecnici avuti nel Grifo ha saputo conquistarsi il suo spazio grazie alla duttilità e alla grinta. Fuori dal campo poi il 'soldatino' è adorato dai compagni e dai tifosi che ha saputo conquistare e stupire passando dallo sgabello di un pianoforte (come all'aeroporto di Sant'Egidio prima della vittoriosa trasferta di Crotone o nel clima goliardico del 'Natale biancorosso') alle poltrone del teatro Morlacchi.

...A SHAKESPEARE - E se la passione per la tastiera la condivide con Mazzocchi (senza rivali nello spogliatoio quando invece si parla 'ping pong') e Nicolussi Caviglia, quest'ultimo lo ha 'taggato' anche nelle sue 'stories' Instagram dedicate alla 'Tempesta' di Shakespeare. Un sorriso contagioso quello di Falzerano - leader 'atipico' in uno spogliatoio già forte del carisma di gente come Rosi, Angella, Falcinelli o Iemmello - che non si tira indietro nemmeno quando c'è da sostenere un compagno in difficoltà come Falasco, travolto dall'ira di Cosmi dopo l'espulsione rimediata a Verona dopo il triplice fischio finale del match perso contro il Chievo: “Dopo la gara ha rischiato molto come del resto con il mister a caldo rischiamo un po' tutti, ma poi anche lui come noi ha capito che 'Fala' ha avuto questa reazione perché è uno che alla causa ci tiene” ha detto di recente ricevendo il premio di 'Miglior Grifone' per una delle tappe di dicembre. Grande feeling dentro al campo poi con il suo amico Mazzocchi: “Parti che ti servo freccia!!” è la dedica riservata al compagno di fascia in una delle sue ultime 'storie' Instagram.

