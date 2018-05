Dalla corsa notturna tra i vicoli del centro storico al torneo di basket: week end all'insegna dello sport

Un fine settimana all’insegna dello sport nel centro storico a Perugia. Domani, venerdì primo giugno, alle ore 20.30, prenderà il via la terza edizione del “Perugia Urban Night Trail”, corsa a piedi, non competitiva, attraverso i vicoli del centro storico e i parchi urbani. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Parco delle Mura Etrusche di Perugia” e del recupero alla ciclopedonalità della strada etrusco-romana “Chiugina”, da Perugia a Chiusi. Il tracciato di circa 9 km (con un dislivello positivo di 510 m) avrà inizio e fine in Piazza IV novembre e seguirà per ampi tratti le mura e le porte Etrusche per poi interessare il parco di santa Margherita e tratti delle mura medievali. Il percorso sarà segnalato da cartelli e bandelle fluorescenti, è comunque obbligatorio l’uso della lampada.Info: 349/7870565 – 34773649912 – info@podisticapontefelcino.it

Da venerdì a domenica si svolgerà a Perugia il “I torneo di basket in centro storico”, denominato “Bulo’s of Perugia”. Le finali del tradizionale torneo a cura dell’associazione sportiva Basket Academy, verranno disputate in un campo di pallacanestro mobile appositamente montato in Piazza Matteotti. L’iniziativa ha il patrocinio e supporto del Comune di Perugia, della Federazione Italiana Pallacanestro e del Coni Regionale. Nella mattinata del 3 giugno il campo in centro storico sarà a disposizione del Comitato Regionale della FIP che lo utilizzerà per attività di promozione coinvolgendo mini cestisti della regione.