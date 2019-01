Corsa degli arbitri, perugina sul tetto della categoria

Grande piazzamento per Stefania Cedraro della sezione perugina AIA alla classica We Run Rome, tenutasi a Roma il 31 dicembre del 2018 sulla distanza dei 10 chilometri.

Stefania Cedraro si è classificata al secondo posto nella categoria femminile della RefereeRUN sul percorso che si è snodato lungo le Terme di Caracalla, Circo Massimo, Bocca della Verità, Via del Corso, Piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, Via Veneto, Piazza Venezia, l’Altare della Patria, Via dei Fori Imperiali e il Colosseo.

A Stefania Cedraro sono andati i complimenti da parte del presidente Francesco Amelia, di tutto il consiglio direttivo e di tutta la sezione.