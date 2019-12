Popof Day, 24 ore tutte di corsa. La classifica dell'ottava edizione che si conclude con una proposta di matrimonio

L'evento sportivo voluto da Filippo Poponesi, e organizzato dal gruppo L'Unatici Ellera, ha visto 200 partecipanti al via. L'atleta perugino a fine gennaio sarà in Minnesota per un'ultra maratona