Superlega, Sir Safety Perugia Volley: Atanasijevic positivo al coronavirus

A dare la notizia il portale serbo 'Sportklub': "Sintomi lievi". L'opposto, negativo ai test effettuati in Umbria prima del rientro in patria, resterà in isolamento a casa dove sarà 'monitorato' dai genitori, entrambi medici