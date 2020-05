Volley, A1 femminile: Casillo 'blindata' dalla Bartoccini Fortinfissi Perugia

Con la stagione del volley andata in archivio aanticipatamente causa emergenza coronavirus, la Bartoccini Fortinfissi Perugia annuncia un'importante conferma in vista della prossima: Luisa Casillo resta in Umbria. La 32enne centrale di San Giuseppe Vesuviano - ex di Scandicci, Novara oltre che della Sirio Perugia con cui esordì nel massimo campionato della stagione 2008-09 - è soprannominata pantera per la grinta con cui 'arma' i suoi 188 centimetri e difenderà i colori delle perugine di coach Fabio Bovari per il terzo anno di fila.

"Sono contenta di questa riconferma - dice la Casillo - e non vedo l'ora di ricominciare. La sospensione inaspettata del campionato appena passato ha lasciato tutti senza parole, ora c'è soprattutto molta voglia di riprendere il prima possibile. Sarà una stagione molto importante per noi, dovremo essere pronte a lavorare tantissimo, darò il massimo in ogni partita e in ogni allenamento, come del resto è mia abitudine fare quotidianamente nella vita di tutti i giorni. Credo che nonostante il periodo delicato che tutti stiamo affrontando, sarà un'avventura davvero molto positiva".