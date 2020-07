Perugia, riapre il Santa Giuliana: dopo il 'lockdown' torna in pista l'atletica

Dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus l’atletica umbra riparte da Perugia e dal bellissimo scenario del ‘Santa Giuliana’. Sabato prossimo (4 luglio) l'Atletica Capanne darà infatti vita alla manifestazione 'L'atletica giovanile riparte dal Santa Giuliana', con gare che vedranno sfidarsi i più piccoli nelle tre categorie esordienti e i ragazzi in quelle cadetti. “Un altro importante evento all’interno della nostra città, - dichiara Clara Pastorelli, assessore comunale allo Sport - che conferma l’importanza dello sport in questa fase di ripartenza post Covid. Ringrazio l’Atletica Capanne, il suo presidente Sauro Mencaroni e la Fidal Umbria per l’iniziativa, che consentirà a tantissimi ragazzi di tornare in pista dopo mesi di allenamenti a casa e gare annullate”.

Nel frattempo al ‘Santa Giuliana’ proseguono i lavori di adeguamento della struttura per ricevere l’omologazione in vista delle gare ufficiali Fidal. Mercoledì 1 luglio l’assessore ha fatto un sopralluogo per prendere visione dei cantieri che a breve porteranno lo storico impianto perugino a dotarsi di gabbie per il lancio del disco e del martello, getto del peso, due aree adibite al salto in lungo e quella relativa al salto con l’asta. Nello stesso giorno sono stati consegnati anche i materiali ed attrezzi relativi all’atletica che vanno a rendere ancora più funzionale la struttura, destinata nel breve periodo a diventare un riferimento per la disciplina a livello regionale. “Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale sul Santa Giuliana - conclude Pastorelli - con dei lavori di adeguamento e importanti investimenti sulle attrezzature. La riqualificazione di questo impianto è motivo di grande orgoglio, con la speranza che diventi un ulteriore stimolo per avvicinare giovani atleti e ospitare manifestazioni di rilievo per l’atletica regionale”.