Serie B e coronavirus, confermato: Perugia-Empoli si gioca, il via alle ore 21

Perugia-Empoli si giocherà. La conferma è arrivata a poche ore dal fischio d'inizio del match valido per la 25ª giornata di Serie B e in programma al 'Curi' questa sera (lunedì 24 febbraio, ore 21) dopo la riunione odierna tra Regione e Prefettura in cui si è discusso dell'emergenza legata al ronavirus: tra i vari argomenti e i vari problemi, anche della partota del Grifo dopo che nel torneo cadetto sono già stata rinviata sabato Ascoli-Cremonese.