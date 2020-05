Coronavirus, Fase 2: le regole da rispettare per gli atleti in palestre, palazzetti e centri sportivi

Il Ministero della Sanità, in collaborazione con lo sport, ha diramato le norme da rispettare, per evitare il rischio contagio, per il ritorno in palestre, palazzetti, centro sportivi in genere. Linee guida di comportamento individuate per atleti di sport di squadra e degli sport individuali.

All'interno del centro sportivo

1)Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti.

2)Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro in caso di assenza di attività fisica; 3)Mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri.

4) Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.

5) Starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito.

7) Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti.

8) Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate.

9) Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

10) vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.).

In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo: di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc...); di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti; di non toccare oggetti e segnaletica fissa.