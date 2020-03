Perugia, Falzerano a tutto campo: dall'esclusione al ritiro passando per Oddo, Cosmi e la 'tentazione' Benevento

Una quarantena solitaria quella di Marcello Falzerano, il 'pianista' del Grifo isolato in casa per l'emergenza coronavirus come gli altri calciatori del Perugia e il resto deli italiani. "La mia fidanzata è Roma e io purtroppo non posso suonare, perché il pianoforte mi si è rotto proprio nel momento peggiore - confessa il 'jolly' biancorosso -. Come passo le giornate? Mi sveglio e faccio colazione, poi provo a cucinare e oggi per esempio ho provato a fare il pane, di pomeriggio mi alleno mentre la sera guardo serie tv: ora sto facendo la maratona 'Vikings' e dopo due giorni sono già alla terza stagione...".

Un isolamento diverso quello che si era invece trovato ad affrontare a fine febbraio, quando è rimasto fuori dai convocati nei match con Empoli e Pisa per motivi disciplinari. "Ha avuto un comportamento inaccettabile, per me e per la società, ma è finito tutto quando è venuto a chiedere scusa" ha spiegato qualche giorno fa il tecnico Cosmi, 'spalleggiato' poi anche dal presidente Massimiliano Santopadre. "Ho letto anche io le loro dichiarazioni - confessa Falzerano - e preferirei non parlarne né commentare. Posso solo dire che io ho sempre rispettato il gruppo e anche chi guid ail gruppo come allenatore, presidente e società: per come sono fatto questa è una cosa che mi è semrpe appartenuta e sempre mi appartererrà. Sono uno che difficilmente manca di rispetto alle persone o non rispetta i ruoli".

Un caso, quello, comunque rientrato, tanto che negli ultimi due march giocati al 'Curi' contro Benevento e Salernitana il 'jolly' è tornato a titolare come mezzala destra del centrocmapo biancorosso: "Un ruolo in cui sinceramente non mi sento 'adattato' come dicono in molti. È vero che sono una mezzala atipica e che è difficile trovarne altre con le mie caratteristiche nelle altre squadre, però mi piace giocare in quella zona del campo. Anche a Venezia del resto venivo schierato lì nel 3-5-2 di mister Pippo Inzaghi, molto simile a quello di Cosmi". Facendo così bene che in estate l'ex tecnico del Milan ha provato a portarselo con sé in quel Benevento che ha fin qui stradominato il campionato di B: "È vero, mister Inzaghi in estate mi voleva a Benevento ma la trattativa non è andata a buon fine. Io sono troppo felice di aver scelto Perugia e l'affetto dei tifosi lo sento, lo avverto e mi gratifica enormemente. L'ambizione però fa parte di ognuno di noi, per un calciatore di B è quello di salire in A ed è normale che ogni tanto il pensiero sia andato lì...".

