Perugia-Pordenone 1-2, le pagelle: Falzerano fa il Di Chiara, errore e giallo pesanti per Sgarbi

Le pagelle del Grifo dopo il 2-1 incassato dal Pordenone al Curi, seconda sconfitta di fila dopo quella di Cittadella che costringe probabilmente il Perugia a dire addio ai sogni playoff.

FULIGNATI 6 Incolpevole sui due gol incassati, riesce invece a metterci la punta delle dita sul terzo tiro in porta dei friulani e deviare così in corner al 71' la botta di Ciurria, già 'sporcata' da Rosi.

ROSI 6 Gara tosta e senza sbavature per il capitano, sacrificato nel finale per un cambio più 'offensivo' (dal 43' st BENZAR sv)

SGARBI 5,5 Dopo tre partite ad alto livello una serata no per il più giovane dei difensori biancorossi, che rovina un'altra buona prestazione con tre minuti di 'blackout': al 37' giallo evitabile da diffidato (salterà la trasferta di Pescara) per un fallo su Ciurria, che gli prende poi il tempo al 39' segnando il gol del 2-1 ospite in girata. Il centrale incassa il colpo e gioca una ripresa 'gagliarda', ma ormai il danno è fatto.

RAJKOVIC 6 Nessuna colpa sui due gol ospiti in un primo tempo giocato 'in gestione', nella ripresa cerca senza successo di dare peso all'azione offensiva del Grifo: bel filtrante per Iemmello (ben chiuso dall'ex grifone Barison al 69') e rigore chiesto invano nell'ultimo dei sette minuti di recupero dopo un contatto con Pobega. Ammonito al 67'.

