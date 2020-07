Calciomercato, dal Perugia alla Juventus: il baby Nuti spicca il volo

Dal Perugia alla Juventus. Spicca così il volo Francesco Nuti, attaccante eugubino classe 2006 che (secondo quanto riportato dal sito specializzato 'tuttocalciogiovanile.it') passa in bianconero dopo essersi messo in luce con la Under 15 del Grifo guidata dal tecnico Giacomo Del Bene (fino allo stop dei campionati per l'emergenza coronavirus). Decisiva nella trattativa i buoni rapporti tra i direttori biancorossi Roberto Goretti e Marcello Pizzimenti con Federico Cherubini, dirigente folignate della Juventus che ha battuto così la concorrenza di Roma e Atalanta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.