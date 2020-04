Perugia, Nzita è pazzo del Grifo: "Innamorato della Nord e del 3-5-2 di Cosmi"

'Distantimauniti' è stato il 'mantra' del mondo dello sport durante queste lunghe settimane segnate dall'emergenza coronavirus e lo slogan sembra fatto apposta per Perugia e Mardochèe Nzita, che sta vivendo la sua quarantena lontano (a Bruxelles) ma 'sospira' per il suo Grifo. "Mi piace la città ma soprattutto adoro i tifosi - confessa il 20enne terzino belga via Skype -. Sono incredibili ed è la prima cosa che ho detto alla mia famiglia quando sono arrivato qui. Non dimenticherò mai la prima gara al 'Curi' contro la Roma, con la Curva Nord lì dietro di noi a spingerci anche se perdevamo. Venivo dal calcio giovanile e non mi era mai capitata una cosa così".

Già, perché è tra i giovani dell'Anderlecht che il direttore tecnico biancorosso Roberto Goretti lo ha scovato: "Il direttore non lo conoscevo ma lo conoscevano i miei agenti. A dicembre del 2018 ha visto un match contro l'Anversa, io non sapevo che era lì ma abbiamo vinto noi e io ho giocato molto bene tanto che ha deciso di prendermi subito. Io sapevo che non sarei rimasto lì e sarei venuto a Perugia già a gennaio, ma l'Anderlecht mi ha bloccato fino alla fine della stagione". E l'appuntamento è stato così rinviato all'estate successiva: "Volevo venire a giocare in Italia perché sapevo che lì c'è la scuola migliore per i difensori, una sorta di università per chi fa il mio ruolo. E poi mi ero informato sul Grifo, un club che in questi anni ha lanciato molti giovani".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere l'articolo >>>