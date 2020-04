Fernandes, 'incompiuto' del Grifo: "L'infortunio mi ha fermato sul più bello. Futuro? Decide il City..."

Sospeso tra il suo recente passato nel Grifo e il futuro prossimo che dovrà decidere insieme al Manchester City, che la scorsa estate si è fatto convincere da Roberto Goretti e lo ha girato in prestito al Perugia, Paolo Fernandes sta trascorrendo la quarantena nella sua Saragozza.

"L'emergenza coronavirus ha colpito duramente anche la Spagna" spiega lui stesso via Skype, concentrato sul suo rientro dopo le tante settimane in infermeria: "Ho avuto una frattura da stress alla tibia. Già dopo la partita contro il Sassuolo in Coppa Italia sentivo un fastidio e poi la risonanza ha confermato il problema che potrebbe addirittura essere la conseguenza di un colpo alla caviglia preso molto prima, sempre in coppa nella partita contro la Triestina". Per i primi due tre mesi sono stato curato con magnetoterapia, laser e vitamina H, ora non le cose vanno un po' meglio e quando tornerò a Perugia faremo dei nuovi esami. Se avrò l'ok dai medici penso che in due o tre settimane potrei tornare a lavorare sul campo con i compagni".

Difficile dunque capire se il suo campionato sia già da considerarsi concluso, come difficile è parlare di una sua conferma a Perugia dove lascerebbe un senso di incompiuto: "Nei primi 4 mesi ho fatto bene insieme al resto della squadra e anche il CIty era contento, poi purtroppo è arrivato l'infortunio. Peccato, perché anche nella stagione passata (con gli olandesi del Nac Breda, ndr) ero stato costretto a fermarsmi per un problema al ginocchio". Momenti difficili quelli vissuti ai margini del gruppo, nei quali è stato aiutato dai compagni e soprattutto da Nzita: "Mardochée è mio fratello - dice sorridendo Fernandes - e anche il Natale lo abbiamo passato insieme a casa mia a Perugia. Chi ha cucinato? La mia fidanzata".

