Calciomercato, dall'Inghilterra: "Perugia, possibile arrivo sfuma per il coronavirus"

Con la vittoria al 'Curi' sulla Salernitana nell'ultima gara prima della sospensione dei campionati che aveva riportato un po' di tranquillità e serenità nell'ambiente, in casa Perugia si stava studiando un'operazione di calciomercato in ottica futura. Questo almeno secondo quanto riporta il sito specializzato britannico 'Football Insider', che mette il Grifo in concorrenza con gli scozzesi del St Mirren e gli irlandesi dello Shelbourne per Lewis Ritson.

Il 21enne difensore inglese è destinato a svincolari a giugno dall'Hull CIty (che milita in Championship, l'equivalente della nostra Serie B), con cui non ha però mai debuttato in prima squadra dopo essere stato protagonista nella Under 18 e nella Under 23. "Ritson è destinato a lasciare i 'Tigers' in estate e il Perugia - si spiega - voleva aggregarlo in prova, ma l'emergenza Coronavirus in Italia ha frenato ogni tipo di operazione".