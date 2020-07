Serie B, risultati della 35ª e classifica: Perugia al momento salvo, ma non al sicuro

Solo un punto per il Perugia nella sfida salvezza del Curi contro la Cremonese (finita 0-0), che permette alla squadra di Cosmi di tornare a muovere la classifica dopo il ko di Cosenza ma lo lascia invischiato pericolosamente nella zona playout. Risultati negativi sono poi arrivati anche dagli altri match della 35ª giornata di Serie B con la vittoria della Juve Stabia in rimonta sul Chievo e quella del Venezia a La Spezia. Il Grifo al momento sarebbe salvo, appaiato a 41 punti con il Pescara con cui è però in vantaggio negli scontri diretti, ma con tre turni e 9 punti a disposizione tutto può ancora succedere e la salvezza è tutta da conquistare, partendo già dalla sfida di venerdì prossimo (venerdì 24 luglio) sul campo dell'Entella che il Perugia preparerà ancora nel ritiro di Roccaporena.

LA 35ª GIORNATA (venerdì 17 luglio) - Ore 18.45: Pescara-Frosinone 1-1. Ore 21: Benevento-Livorno 3-1, Cittadella-Ascoli 1-2, Crotone-Salernitana 1-1, Empoli-Entella 2-4, Juve Stabia-Chievo 3-2, Perugia-Cremonese 0-0, Pisa-Trapani 3-2, Pordenone-Cosenza 1-2, Spezia-Venezia 0-1.

LA CLASSIFICA - Benevento 80, Crotone 62, Spezia 56, Pordenone 55, Frosinone 53, Cittadella 52, Salernitana 51, Pisa 50, Empoli 48, Chievo 47, Entella 47, Ascoli 45, Cremonese 44, Venezia 44, Perugia 42, Pescara 42, Juve Stabia 41, Cosenza 37, Trapani (-2) 35, Livorno 21.

LA 36ª GIORNATA (venerdì 24 luglio) - Ore 18.45: Livorno-Crotone. Ore 21: Ascoli-Pordenone, Chievo-Cittadella, Cosenza-Pisa, Cremonese-Spezia, Entella-Perugia, Frosinone-Benevento, Salernitana-Empoli, Trapani-Pescara, Venezia-Juve Stabia.