Serie B, Pescara-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo le due immeritate sconfitte consecutive incassate a Cittadelle e al 'Curi' contro il Pordenone il Perugia torna in campo a Pescara (venerdì 10 luglio, ore 21 con diretta testuale su perugiatoday.it) nel match valido per la 33ª giornata di Serie B. Una sfida che, a causa degli ultimi risultati negativi, è diventata uno scontro diretto in zona salvezza per un Grifo che - a +1 sugli abruzzesi - è ora lontano 6 punti dalla zona playoff e ha solo 4 lunghezze di margine su quella playout.

RECUPERI E ASSENZE - Due defezioni importanti nel Grifo, che dovrà a fare a meno per squalifica del jolly Falzerano (2 giornate) e del difensore Sgarbi (3 turni), entrambi stangati dal giudice sportivo dopo la gara con il Pordenone (il primo espulso per proteste durante la gara e il secondo sanzionato per le offese rivolte agli ufficiali di gara nel post partita). Cosmi recupera però dall'infermeria Vicario tra i pali e Falasco dietro, oltre all'esterno mancino Di Chiara che ha invece scontato le due giornate rimediate dopo l'espulsione presa dopo mezz'ora nel match poi pareggiato 0-0 in casa col Crotone. Convocati (anche in vista della successiva e ravvicinata trasferta di lunedì 13 luglio a Cosenza) anche Falcinelli, Gyomber e Angella: i tre non sono al meglio e andranno in panchina, anche se Cosmi a Pescara potrebbe chiedere uno sforzo a uno dei due difensori e farlo partire dall'inizio.

I 23 CONVOCATI - Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario. Difensori: Angella, Benzar, Di Chiara, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi, Righetti. Centrocampisti: Carraro, Dragomir, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia. Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

