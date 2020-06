Calcio, Perugia: in B cambia la regola delle sostituzioni. Ecco il calendario di fine campionato

La novità era nell'aria da settimane e ora è ufficiale: con il via libera alla ripresa dei campionati il 20 giugno dopo lo stop per l'emergenza coronavirus (il Perugia ripartirà dalla trasferta sul campo dell'Ascoli che il 17 ospiterà la Cremonese nel recupero) arriva anche il via libera - come richiesto dalla Federazione -alle cinque sostituzioni da distribuire in un massimo di tre momenti durante la gara.

La Lega di B ha inoltre stilato le date del calendario. Tre i turni infrasettimanali (il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio), ultima giornata di regular season il primo agosto, inizio dei playoff il 4 agosto e finale di ritorno il 20. Playout, infine, il 7 e il 14 agosto. Previsti orari pre serali e serali (18:30-19:00 e 20:30-21:00 su cui si cerca l'accordo con Dazn), che saranno comunicati insieme alla programmazione gare delle prime giornate.