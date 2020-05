Coronavirus, 'screening' in casa Perugia: tutti negativi i primi test sierologici

Non si può ancora dire che sia un Perugia 'Covid-free' quello che si prepara a riprendere gli allenamenti nel rispetto del procollo governativo, ma sono comunque positive le notizie che arrivano oggi (giovedì 14 maggio) da Pian di Massiano dove sono partiti gli 'screening' dei grifoni.

Ad annunciarlo è stato il club con una nota ufficiale: "A seguito degli screening sierologici effettuati in data odierna ad un gruppo di calciatori, staff tecnico, staff medico e dirigenziale, A.C. Perugia Calcio comunica che i test per tutte le persone coinvolte sono risultati negativi al Covid-19. Un profondo ringraziamento alla casa di cura Liotti per il lavoro svolto.