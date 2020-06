Coronavirus, gli ultras rinunciano al corteo per i 115 anni del Grifo: "Bandiere alle finestre"

Dopo aver dimostrato un grande cuore e la solita attenzione per il sociale durante la fase più acuta dell'emergenza coronavirus (con striscioni di solidarietà a medici, infermieri e oss ma anche con donazioni e consegna di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà) e dopo essersi apertamente ma invano schierati contro la ripartenza del calcio (la B riprenderà il 17 giugno con il recupero Ascoli-Cremonese con il Grifo poi di scena nelle Marche nel fine settimana), ecco un altro gesto di responsabilità e amore per la propria città da parte degli ultras del Perugia.

In un comunicato a firma 'Curva Nord' infatti, i gruppi organizzati annunciano la rinuncia a sfilare in corteo per celebrare il 115esimo compleanno del Grifo martedì 9 giugno: "Visto il delicato momento abbiamo preferito evitare - si legge nella nota -. La situazione legata al Covid e le relative norme di sicurezza ci impongono di limitare i comportamenti a rischio per noi stessi e per gli altri, se non legati a motivi strettamente indispensabili, pertanto sarebbe risultata una scelta sconsiderata quella di richiamare in piazza centinaia di persone".

Una scelta "ovvia quanto sofferta" per gli ultras, che però hanno comunque tutta l'intenzione di celebrare la ricorrenza e mostrare il loro amore per il Grido: "Nonostante tutto non abbiamo di certo dimenticato l'importanza di questo giorno e vogliamo ricordarlo a modo nostro: martedì 9 giugno invitiamo tutti i tifosi del Perugia ad esporre alle finestre un drappo biancorosso o una bandiera con il Grifo, un piccolo gesto simbolico per rendere onore alla nostra storia. Da 115 anni con il Grifo nel cuore, per la maglia e per la citttà.... Ostinatamente Ac Perugia". Firmato: Curva Nord.