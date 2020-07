Perugia-Pordenone 1-2, Melchiorri: "Non c'è più tempo, servono i fatti"

Delusione nelle parole di Federico Melchiorri dopo la gara persa dal Perugia in casa contro il Pordenone, partita in cui è stato uno degli ultimi grifoni ad arrendersi a una sconfitta che certifica probabilmente l'addio ai sogni playoff del Grifo: "Abbiamo fatto una discreta partita e ci abbiamo messo tutto, cercando di imporre il nostro gioco - ha detto l'attaccante marchigiano al termine del match -. Purtroppo però il risultato ci penalizza. Abbiamo rimediato allo svantaggio iniziale e stavamo gestendo bene la gara, ma poi il loro secondo gol è stato una doccia fredda".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche stasera nessun gol dalle punte biancorosse, a cui da settimane si rimprovera poco cinismo: "Non è sempre semplice - ha proseguito Melchiorri - e anche stasera la palla non è entrata. Quando non arriva il gol è normale che si dia la colpa agli attaccanti e non cerchiamo alibi. Playoff? Cerchiamo intanto di raggiungere la quota salvezza e concentriamoci sulla prossima trasferta di Pescara, cercando di affrontarla al meglio e di portare a casa il risultato. Dobbiamo resettare il passato, cancellare i nostri errori e fare il massimo: non c'è più molto tempo e servono i fatti".