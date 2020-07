Perugia-Pordenone 1-2, Cosmi: "Ko immeritato, errori arbitrali e nostri. Classifica allarmante"

"Una sconfitta pesantissima, che oltre al danno dei tre punti ci lascia anche la beffa di ulteriori assenze in vista della prossima gara, anche se ormai è diventata un'abitudine". È un Serse Cosmi deluso quello che parla dopo il ko al Curi contro il Pordenone, il secondo di fila dopo quello di Cittadella, e che guarda ora con ansia alla prossima straferta di Pescara certificando l'addio ai sogni playoff (ora lontani 6 lunghezze mentre si è ridotto a 4 punti il margine di vantaggio sulla zona playout).

"C'è legittima preoccupazione e se ce l'ho io è giusto che l'abbiano tutti. Cercheremo di allenarci bene durante la settimane per capire che bisogna fare quei 6-7 punti necessari a metterci al sicuro come non pensavamo più di dover fare". L'amarezza è soprattutto per il modo in cui è maturata la sconfitta: "Come a Cittadella anche questo ko nasce da episodi e da decisioni discutibili che ci vedono in questo momento danneggiati, al di là dei nostri errori, anche comportamentali. Non voglio comunque scaricare la responsabilità sugli arbitri, le cui decisioni ci hanno penalizzato oggi in maniera particolare: con la stanchezza che la fa da padrona bisogna essere meno ingenui ed evitare di mettere la squadra ancora più in difficoltà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Cosmi non va giù il risultato: "Un risultato immeritato. Abbiamo pareggiato subito il loro gol e giocato meglio, colpito un palo e siamo andati sotto nella seconda occasione in cui sono arrivati in area e lì abbiamo preso una mazzata. Nella ripresa comunque abbiamo colpito un altro legno in avvio e pensavo che potevamo raddrizzare la gara, ma poi su 50' si saranno giocati una decina di munuti effettivi anche per l'infortunio del loro portiere, a cui auguro una pronta guarigione. Da lì in poi la gara si è trascinata tra proteste e altri infortuni, e con l'espulsione di Falzerano non abbiamo poi avuto più forza per creare pericoli. Non abbiamo avuto la possibilità di esprimere quanto fatto fino a un certo punto della gara. Peccato, perché la situazione di classifica è di nuovo allarmante e dovremo essere bravi a capirlo. Solo allenandoci meglio e recuperando il prima possibile certi giocatori possiamo fare qualcosa di diverso. È un momento difficile a livello psicologico e ci aspettano due trasferte difficilissime (a Pescara e poi a Cosenza, ndr) e dovremo assolutamente affrontarle in un certo modo dal punto di vista caratteriale".