Perugia-Crotone 0-0, Cosmi: "Ora il Grifo è una squadra, questo pari vale più delle due ultime vittorie"

È un Serse Cosmi evidentemente soddisfatto del suo Perugia quello che, senza la classica conferenza post-gara, viene intervistato dall'addetto stampa biancorosso dopo lo 0-0 strappato al Curi (vuoto come la sala stampa per le disposizioni anti-Covid) contro il Crotone secondo della classe. Il tecnico inizia dall'episodio che ha portato all'espulsione di Di Chiara al 25': "Il fallo laterale era stato battuto un metro avanti e non venti, cosa che accade sempre - spiega il tecnico biancorosso -. Il quarto uomo ha chiamato il cambio fallo anche se l'arbitro era vicino e poteva decidere lui. D fronte alla richiesta del suo assistente il direttore di gara ha così dovuto dare il controfallo e Di Chiara si è lasciato andare a un termine non particolarmente offensivo, ma che ha portato al rosso".

Nonostante l'inferiorità numerica il suo Grifo ha però retto alla pressione della seconda della classe, sfiorando persino il colpaccio in un paio di occasioni nel finale: "Questo risultato è più importante delle due ultime vittorie - sottolinea Cosmi -. Una prestazione che ha confermato quelle sensazioni che mi avevano portato a sbilanciarmi alla vigilia. La squadra ora gioca in una maniera diversa, sotto l'aspetto estetico ma anche della combatitività che è una componente non chiesta da me ma da tutti i tecnici, tutte le società e tutti i tifosi. Questo Grifo è diventato una squadra e anche in dieci, all'intervallo, sentivo dire: ce la facciamo, possiamo vincerla".

E con questa mentalità ora si guarda al prossimo match sul campo del Cittadella (quarto in classifica a -2 dal Crotone secondo) in programma lunedì prossimo (29 giugno, ore 21). Un'altra sfida difficilissima, anche alla luce delle numerose assenze che Cosmi dovrà fronteggiare: "Andremo ad affrontare un'altra squadra forte senza gli squalificati Di Chiara e Carraro oltre agli infortunati Gyomber, Falcinelli e, Vicario. Quasi sicuramente mancherà anche Falasco, ma sono certo che con questo spirito e questa voglia chi verrà chiamato in causa non farà rimpiangere gli assenti. Avremo due giorni per recuperare le forze, consci dell'ottima prestazione messa in campo contro un avversario forte e soddisfatti per un risultato prezioso. Qualcuno sarà costretto a giocare la terza gara in una settimana e qualcun altro che ha giocato meno avrà spazio. Vedremo...".