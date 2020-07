Santopadre perdona, il designatore no: 'fermati' gli ultimi due arbitri del Grifo

Massimiliano Santopadre perdona, il designatore no. Il presidente del Perugia ha voluto chiedere scusa ai 'fischietti' per le ripetute intemperanze dei grifoni, che alla ripresa della Serie B dopo l'emergenza Covid hanno già collezionato quattro rossi per proteste: prima è toccato Di Chiara con il Crotone e poi a Falzerano nel match col Pordenone, con il 'carico' messo dal diesse Goretti (espulso due volte dalla panchina) e da Sgarbi, che è stato fermato per tre giornate anche lui dopo la gara persa coi friulani per le frasi ingiuriose rivolte agli ufficiali di gara a fine partite.

A far saltare i nervi ai biancorossi le discutibili decisioni arbitrali da cui sono stati penalizzati soprattutto nelle due ultime partite, a Cittadella e poi al Curi contro il Pordenone. Al 'Tombolato' clamoroso il primo rigore fischiato contro il Perugia, con la trattenuta di Rosi su Diaw partita diversi metri fuori area e poi 'trasferita' da Illuzzi di Molfetta nei 16,5 metri che delineano il 'box', mentre nella ripresa un fallo in area su Melchiorri è stato sì sanzionato, ma con la palla poi riposizionata fuori area e con il Grifo costretto ad 'accontentarsi' di una punizione.

Non è andata poi meglio poi con Camplone di Pescara (designato proprio per il match precedente alla trasferta dei biancorossi in Abruzzo), che nel primo tempo del match contro il Pordenone al Curi ha negato un evidente rigore per fallo in area su Buonaiuto: il fantasista forse ha un po' accentuato la caduta, ma la trattenuta della maglia da parte del difensore friulano è sembrata evidente a tutti (meno che a Camplone e a Santopadre, il quale ha poi dichiarato alla 'Nazione' che "il rigore non c'era"). Altri due episodi dubbi nella ripresa: prima Melchiorri spinto nell'azione che porta poi all'infortunio del portiere ospite Di Gregorio, poi Rajkovic steso in area nel recupero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Decisioni discutibili che, come spiegato da Claudio Sampaolo nell'ultima delle sue 'Grifonerie', in un campionato tanto equilibrato nella sua mediocrità fanno inevitabilmente la differenza. E se come detto Santopadre ha scelto la via della diplomazia, strigliando i suoi tesserati e chiedendo scusa alla classe arbitrale per il loro comportamento, il designatore ha invece 'fermato' i due direttori di gara: dopo Cittadella-Perugia infatti Illuzzi è stato spedito a fare il quarto uomo prima in Salernitana-Juve Stabia e poi in Lecce-Lazio in A, mentre Camplone domani sarà il quarto uomo in Ascoli-Salernitana.